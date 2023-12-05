محافظ الجيزة يشيد بفعاليات النسخة الـ12 من مهرجان «إبداع»

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بفعاليات النسخة الـ12 من مهرجان «إبداع» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

مشاركة طلاب الجامعات

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنّ المهرجان الذي بدأت فعالياته في أكتوبر الماضى وتستمر حتى أبريل 2024 جار عقده داخل الجامعات المصرية في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، ويمكن الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة من الاستفادة بفعاليات وفقرات المهرجان التي ستتضمن تكريم للفائزين وفرص لتنمية وتطوير مهاراتهم على أيدي متخصصيين.

استثمار المهرجان

ودعا المحافظ الشباب من أبناء المحافظة للمشاركة والاستفادة من المهرجان لإعلان مواهبهم ومهاراتهم واستثمار الفرصة لعرضها على الجمهور وتقييمها من خلال لجان التحكيم والإشراف التابعة للمهرجان.

ويمكن للراغبين التعرف على فعاليات المهرجان وشروط المشاركة، الاطلاع على صفحة المهرجان عبر الرابط من هنا.