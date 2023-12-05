الجيزة تستعد بـ11 إجراء لتيسير تصويت 6.2 مواطن في انتخابات الرئاسة

استعدت محافظة الجيزة بـ11 إجراء لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، المقرر أن تبدأ في الداخل على مدار أيام «10 و11 و12» ديسمبر الجاري، بتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، كما يلي.

استعدادات الجيزة للانتخابات الرئاسية

- البدء في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان.

- رفع أي مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة.

- منع الإشغالات وتوفير فرق عمل مجهزة للتوجه إلى المقار في حالات الطوارئ.

- توفير الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين في اللجان وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

- توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الانتظار.

- تجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان.

- المتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.

- مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأى منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية.

- توفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

- توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعي لوسائل نقل للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية الخاصة بهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وحال بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها فور التواصل بغرف العمليات، على أن تنتهي التجهيزات قبل تسليم اللجان إلى الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بمدة كافية.

- رفع حالة الطوارئ في المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية المقار واللجان، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.

وكشفت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الانتخابات ستجري بالمحافظة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من سكان المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم في المناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.