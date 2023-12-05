«التعليم العالي» تغلق أكاديمية للضيافة الجوية في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق الأكاديمية المصرية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران، والكائن مقرها في لوران 21 شارع الإقبال - برج فيروز الروان - محافظة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الأكاديمية تدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بمجموع من 50% للقسمين العلمي والأدبي، والحاصلين على الثانوية الفنية، وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، وأن النظام الدراسي بها اختياري بأحد النظامين للدراسة عامين أو أربعة سنوات؛ للإعداد والتأهيل للضيافة الجوية والخدمات الأرضية للعمل بشركات الطيران العالمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال هذه المنشأة، حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن.

تكثيف الرصد الإعلامي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

تكثيف الحملات

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، والتي تحدث بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أن يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.