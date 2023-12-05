على جمعة يوجه رسالة لمقاطعي المنتجات الغربية: عمل لا أثر له

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا خلال منتدى الصديقية الثقافي، نصه: «هل مقاطعة المنتجات الغربية هي الحل؟، أو هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل؟»

حكم مقاطعة المنتجات الغربية

أجاب «جمعة» مؤكدا أنه يجب علينا المقاطعة على المستوى الدولي، ويعني ذلك رفض الدولة المصرية شراء المنتجات من بلد معين، وتقوم بمنع الاستيراد منها، قائلا: «إخواتنا المصريين أصحاب الهايبرات والمحلات اللي اشتروا بضاعة ودفعوا ثمنها من أموالهم الخاصة، كيف لنا أن نقاطع؟»، متسائلا: «هل نقاطع إخواننا؟ لا، بالتأكيد لا».

مقاطعة المنتجات تكون من الدول وليس الأشخاص

أوضح أنه ذكر في عام 2009، أي من 15 عاما، أنه يجب أن تكون المقاطعة من الدول وليس من داخل البلاد، مشددا على أن كل الشركات داخل مصر تعد ملكا لنا، وليس ملكا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحول تساؤل البعض بشأن «هل من قاطع هذه المنتجات وقع في الحرام؟»، كشف علي جمعة، عن أنه لم يقع في الحرام لكنه في نفس الوقت يمارس أثرا نفسيا ليس له أثر موجع، لتلك الدول التي جرت مقاطعة منتجاتها، لأنه بالفعل جرى الشراء منها، قائلا: «المقاطعة تكون من الدول، وليس من الداخل، والشخص الذي يُقاطع نقوله له أعانك الله تعالى لأن عملك لا أثر فيه إلا أنك قد أشفيت نفسك».