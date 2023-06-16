علي جمعة لـ«الشاهد»: خشيت على البلد من حمام دماء بعد فوز مرسي 2012

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن أحد أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي دعاه للانضمام إليه في السبعينات، فرفض لأن الرسول أمر بذلك، بألا ننضم لأي فرقة، وهناك جماعة المسلمين موجودة.

الرسول نهانا عن القتال تحت راية عمومية

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن جماعة المسلمين موجودة في المسلمين، والرسول نهانا عن القتال تحت راية عمومية، وراية الإخوان عمومية، وحين رفضت الانضمام للإخوان أطلقوا علي شائعة أنني من أمن الدولة، وقتها تأكدت من ضلال هذه الجماعة.

علي جمعة: لم أتوقع وصول الإخوان للحكم

وأوضح أنه لم يتوقع أن يصل تنظيم الإخوان الإرهابي للحكم، وهناك من يعرفون أن الأمريكان كانوا يدعمون الجماعة للوصول للحكم، وأنا أعرفهم جيدا أنهم ليسوا رجال دولة، وقال مرسي في مناظرة، حين سئل ماذا تفعل لو فاز منافسك أحمد شفيق، فقال: «لن يفوز، ولو فاز يبقى في حاجة غلط»، فتساءلت في إحدى الخطب، ماذا تعني كلمة لن يفوز، هل ستلجأ للعنف؟

وتابع أنه بعد معرفة خبر فوز مرسي في انتخابات 2012 خشي على البلد من حمام دماء غير مسبوق، لأن هؤلاء الناس سيقتلون كل من لم يكن معهم، وحين جاءتني أحكام مجزرة بورسعيد للتصديق عليها، قلت لمرسي هذه حادثة ليست طبيعية ولا أحكامها متسقة، فقال لي «هاشوف وأرجعلك، هذا يعكس أنه لا يعرف شيئا».