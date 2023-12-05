استقبال حافل لبعثة التايكوندو بعد التألق في بطولة الجائزة الكبرى بإنجلترا

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب، مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين، لاستقبال بعثة التايكوندو والباراتايكوندو، بعد المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت في مدينة مانشستر الإنجليزية، بحضور المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

تألق سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو

وحققت سلمى علي، لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو، الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كيلوجراما، كما حصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية بمنافسات وزن تحت 80 كيلوجراما رغم معاناته من الإصابة.

وقال صبحي، إنّ رياضيي مصر اعتلوا منصات التتويج وحققوا أكثر من 2800 ميدالية متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، فضلا عن تحقيق أكثر من 584 ميدالية متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة 350 لاعبا ولاعبة بارالمبية.

وجدد الوزير تأكيده على حرص الرئيس على دعم الرياضيين معنويا وماديا، بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون الزيادة دافعا إضافيا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجلات نجاحات الرياضة المصرية، ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير جميع الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.