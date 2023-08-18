«صبحي»: «المتحدة» شريك رئيسي في تطوير الرياضة المصرية.. و«مدخر»: التنظيم كان جبارا

خطفت البطولة العربية للأندية، التى اختتمت فعالياتها اليوم فى مدينة العلمين الجديدة، الأنظار لها بعد تنظيم أكثر من رائع أثبت قدرة مصر على استضافة البطولات المختلفة فى ظل ريادة متصلة من أجل هذا الأمر.

وعبّر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتنظيم البطولة العربية للجودو فى العلمين الجديدة، مؤكداً أنه يرحب بكل الوفود المشاركة، موجهاً الشكر لـ«الشركة المتحدة»، مؤكداً أنهم شريك رئيسى لتطوير الرياضة المصرية. وأكد مدخر سليمان، رئيس وفد نادى الصليبخات الكويتى، أن التنظيم كان أكثر من رائع، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون التنظيم بهذا المستوى الذى رأته الوفود المشاركة، مشيراً إلى أن التنظيم كان جباراً.

وفى الإطار ذاته، أكد فيصل العنيزى، مدرب نادى الصليبخات، أن التنظيم كان عالمياً ولم يره فى أى بطولة عبر تاريخهم.

وقال باسم سويدى، الحكم السعودى المشارك فى البطولة، بأن البطولة كانت على مستوى عالٍ، موجهاً الشكر لمصر على التنظيم الرائع للبطولة، مؤكداً أن التنظيم كان مثالياً خاصة فى ظل دخول اللاعبين وتنظيمهم وتنظيم دخول الحكام.

وفى الإطار ذاته، أكد التونسى نور الدين عجرود أن البطولة العربية للجودو كانت قوية فى جميع المجالات، موضحاً أن البطولة أوصلت الجودو العربى إلى العالمية بعد التنظيم الرائع الذى شهدته البطولة.

ومن جانبه، أشاد هشام مصباح، صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008، بتنظيم البطولة العربية للجودو فى العلمين، موضحاً أن المدينة أصبحت وجهة عالمية فى الوقت الحالى.

وأضاف «مصباح» أن العلمين الجديدة مدينة رائعة رأى الجميع التطور والتحول الكبير فيها، وهو ما يحسب للدولة المصرية والتى جعلت المدينة وجهة لكل الفعاليات بما يبعث رسالة بأن مصر لديها بنية تحتية فى كل مكان.

وفى الإطار ذاته، أكد على حازم، بطل الجودو المصرى، أن الحدث فريد من نوعه بأن تنظَّم بطولة عربية بهذا الشكل وتظهر على الطراز الأوروبى فى مدينة العلمين الجديدة التى تشعرك بأنها مدينة أوروبية، موضحاً أن التنظيم هو دليل على التطور الكبير الذى تشهده الرياضة المصرية.