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وزير الرياضة: لا أعترف بـ«الواسطة».. ونجلي يلعب في بلدية المحلة

كتب:

ابراهيم منصور وماهر هنداوي
06:15 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
خلال لقاء وزير الشباب مع الصحفيين محرري شئون الوزارة

خلال لقاء وزير الشباب مع الصحفيين محرري شئون الوزارة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه عدو لـ«الواسطة»، ولا يعترف بها إطلاقا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نجله لاعب كرة قدم، وانتقل من طلائع الجيش إلى فيوتشر، ليستقر الحال به في بلدية المحلة.

تركته ليثبت وجوده إذا كان يمتلك القدرة والموهبة التي تؤهله لذلك

وتابع الوزير: «لم أسع لأن يلعب في أندية كبرى مثل الأهلي أو الزمالك، وتركته ليثبت وجوده إذا كان يمتلك القدرة والموهبة التي تؤهله لذلك، دون أدنى تدخل مني».

التعامل مع ميزانية نادي بلدية المحلة

وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات وتوجيهات لمديري ومسؤولي الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بالتعامل مع ميزانية نادي بلدية المحلة، كما هو معمول به ضمن اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية مثله مثل أي ناد رياضي آخر.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأوضح الوزير أن استعدادات الوزارة لضمان تحفيز الشباب ومشاركتهم القوية في الانتخابات الرئاسية بدأت منذ عام 2019، من خلال تنفيذ عشرات البرامج الشبابية، من أهمها، حملة شارك، وتكوين كيانات شبابية، ضمت 43 كيانا شبابيا، وأكثر من 5 ملايين شاب قادرين على توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والنزول بإيجابية.

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