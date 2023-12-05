جائزة تشجيعية للناشرين المصريين بقيمة 50 ألف جنيه.. التسليم في معرض الكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، عن جائزة تشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه، مناصفة بين الاتحاد والهيئة، يفوز بها ناشر واحد، وفق الضوابط التالية:

شروط جائزة النشر التشجيعية

أن يكون الناشر عضوا مقيدا بسجلات الاتحاد، بما لا يزيد على 10 سنوات.

أن يكون العضو مشاركا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

أن يكون العضو قد أنتج في فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوانا.

ألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن 5 فروع.

ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة خلال فترة عضويته.

أن يكون العضو مسددا لالتزاماته المالية لاتحاد حتى تاريخ المسابقة.

ألا يكون العضو قد فاز بهذه الجائزة في أعوام سابقة.

أن تكون الكتب المقدمة مطبوعة في مصر، وحاصلة على أرقام إيداع مصرية.

التقدم للجائزة:

الاشتراك في المسابقة اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه.

تسليم الجائزة في الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في فبراير 2024.