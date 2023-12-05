«الاحتلال الإسرائيلي» يحاصر منزل يحيى السنوار في خانيونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت منزل يحيى السنوار في خانيونس جنوب قطاع غزة، نقلا عن التليفزيون الفلسطيني.

الاحتلال يحاصر منزل يحي السنوار

وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزل يحي السنوار وهو فارغ.

قصف خانيونس

ويعاني أهالي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة من غارات مستمرة، منذ انتهاء الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الجمعة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.