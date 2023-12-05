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«الاحتلال الإسرائيلي» يحاصر منزل يحيى السنوار في خانيونس

كتب:

منى السعيد
03:42 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
يحيى السنوار

يحيى السنوار

أعلنت الفصائل الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت منزل يحيى السنوار في خانيونس جنوب قطاع غزة، نقلا عن التليفزيون الفلسطيني. 

الاحتلال يحاصر منزل يحي السنوار 

وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزل يحي السنوار وهو فارغ. 

قصف خانيونس 

ويعاني أهالي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة من غارات مستمرة، منذ انتهاء الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الجمعة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.

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