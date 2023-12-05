تحالف العمل الأهلي ينظم حملة تبرع بالدم لمصابي غزة في الإسكندرية (صور)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة تبرع بالدم في منطقة الجندي المجهول في المنشية بمحافظة الإسكندرية لصالح المصابين الفلسطينيين، كما جرى توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت الحملة إقبالا بسيطا في الساعات الأولى نظراً لأن اعداد كبيرة من المواطنين قد تبرعوا لأهالي غزة خلال الحملات الموسعة في الأيام الماضية، إلا أن المواطنين ممن لم يتبرعوا في الفترة الأخيرة قد توجهوا إلى مقر الحملة لدعم أشقائهم.

تفاصيل حملة التبرع بالدم لأهالي غزة

وقال إيهاب زكريا عطاالله، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إن التحالف أطلق الحملة في إطار حرصهم على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة.

واضاف عطا الله لـ«الوطن»، أنه جرى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما تم وضع بنر يحمل صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يحمل شعار: «معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية» في ضوء إعلان التحالف الوطني دعمهم له.

زكريا: فلسطين قضية الشعب المصري

وأكد عطا الله أن اليوم هو رسالة من الشعب المصري الذي يتبرع بدمائه لشقيقه الشعب الفلسطيني لأنها دماءً واحدة، وهو ما يراه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن قضية فلسطين لا تنفصل عن أحد أهم القضايا المصرية على مدار التاريخ.

وأشار إلى أنه رغم أي ظروف يمر بها الشعب المصري إلا أنهم يتبرع من قوته ودمائه لأشقائه في قطاع غزة، لأنهم يرون أن قضية غزة هى القضية الأهم وذات الأولوية القصوى في تفاصيل حياة المصريين واهتمامتهم اليومية، فهي قضية هامة.

وأكد عطا الله، أن الشعب المصري أيضًا يرى أن الانتخابات الرئاسية هي رسالة أخرى تخص قطاع غزة، لذا فقد جمعت الحملة اليوم كلا الأمرين.