«الصليب الأحمر»: 3 مستشفيات في شمال قطاع غزة تصارع من أجل البقاء

أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تزايد أعداد الشهداء والجرحى في قطاع غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى وجود 5 مستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالجرحى والمصابين وآلاف الأسر النازحة، وفقًا لتصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية».

وأضاف متحدث الطليب الأحمر، أن الاستجابة الإنسانية لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة، قائلًا: «عملنا على تسيير عدد من القوافل الطبية لمساعدة المرضى الذين تم إجلاؤهم من مستشفيات غزة».

وأشار إلى أن هناك ثلاثة مستشفيات تصارع من أجل البقاء في شمال غزة، و5 أخرى تتعرض لضغط شديد في الجنوب، مشيرًا إلى تلقى عشرات الاتصالات بالبحث عن المفقودين خلال الحرب في قطاع غزة.