إيرادات السينما المصرية تواصل تراجعها.. سجلت 342 ألف جنيه فقط في 24 ساعة

إيرادات منخفضة حققتها الأفلام المصرية المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي، بلغت نحو 342 ألف جنيه أمس الاثنين، وفقا للتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يستمر فيلم «بلوموندو» في صدارة شباك التذاكر محققا 122 ألف جنيه من إجمالي الإيرادات التي سجلتها الأفلام المصرية مجتمعة، يليه في المركز الثاني فيلم «سنة أولى خطف» بـ55 ألف جنيه، بينما جاء في المركز ال ثالث فيلم «فوي فوي فوي» بـ50 ألف جنيه.

وعاد فيلم «العميل صفر» إلى المركز الرابع لقائمة الإيرادات محققا 49 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «وش في وش» للمركز الخامس بـ41.9 ألف جنيه، يليه في المركز السادس فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 12.7 ألف جنيه.

جنيهات معدودة تفصل بين «أولاد حريم كريم» و«البعبع»

حقق فيلم «حسن المصري» إيرادات بلغت 4.4 ألف جنيه، وتقدم فيلم «بيت الروبي» إلى المركز الثامن بدلا من المركز الأخير محققا 2509 جنيهات، يليه فيلم «أولاد حريم كريم» بـ2299 جنيها، وكان المركز الأخير من نصيب فيلم «البعبع» بفارق جنيهات معدودة، محققا 2296 جنيها.