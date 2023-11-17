«بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز يقترب من رفعه من دور العرض.. اعرف السبب

اقترب فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، من السحب من جميع دور العرض السينمائي، وذلك بعد تحقيقه إيرادات كبيرة تجاوزت الـ 130 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ السينما المصرية، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، على مدار 21 أسبوع عرض بالسينما نحو 130 مليونا و830 ألف جنيه، ويعد بمثابة الحصان الرابح لموسم أفلام عيد الأضحى 2023، ودخل نادي الـ100 مليون للأفلام التي تجاوزت إيراداتها 100 مليون جنيه، ويشارك فيها «كريم» بثلاثة أفلام بخلاف بيت الروبي، يوجد كيرة والجن والفيل الأزرق 2.

كريم عبدالعزيز الحصان الرابح في موسم أفلام 2023

وبعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم بيت الروبي، وتصدره قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما لأسابيع طويلة، تراجع ترتيبه بمرور الوقت ومع اقتراب موسم أفلام رأس السنة.

فيلم بيت الروبي يتخطى إيراداته 130 مليون جنيه

وجاء ترتيبه في المركز السابع ضمن خريطة السينما التي تضم 10 أفلام، حيث حقق يوم الأربعاء نحو ألفان جنيه فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض، في ظل طرح مجموعة من الأفلام الجديدة قريبًا.