محافظ بورسعيد يتفقد «جراجات» الأحياء للوقوف على كفاءة المعدات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جراجات الأحياء، لمتابعة أعمال صيانة المعدات والآلات والسيارات بجراجات المحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجراج العموم والأنفاذ والطوارئ و مديري جراجات الأحياء.

استعرض محافظ بورسعيد موقف المعدات داخل جراجات الأحياء، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها، وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن

إدارة الأزمات والطوارئ

واستعرض المحافظ أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة، وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية في الأحياء.

أعمال صيانة المعدات

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالأحياء، ومواصلة حصر جميع المعدات الموجودة بكل حي وبيان حالتها على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.