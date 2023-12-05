«المنشآت الفندقية»: الرحلات النيلية تجذب السياح لزيارة الأقصر وأسوان

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الرحلات النيلية أحد عوامل جذب السياح للقدوم إلى زيارة الأقصر وأسوان، لافتا إلى أنّ غالبية السياح الأجانب الذين يزورون مدن الصعيد السياحية يقيمون في الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، كما يوجد اهتمام كبير من القطاع السياحي الحكومي والخاص لتنمية نمط السياحة النيلية.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان منذ بداية العام الجاري وحتى الآن جيدة للغاية، موضحا أنّ هناك عددا من الدول ستبدأ زيادة رحلاتها السياحية إلى مدن الصعيد السياحية والقاهرة خلال الشهور المقبلة خاصة من الصين والهند.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ عدد الفنادق العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تبلغ نحو 170 فندقا وهناك أكثر من 80 فندقا آخرين يخضعون لعمليات صيانة وإعادة تأهيل، وسيدخل الخدمة عدد قريب منهم بعد انتهاء الصيانة، موضحا أنّ الشهور القليلة المقبلة لن تشهد صدور تراخيص فنادق عائمة جديدة.