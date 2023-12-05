الكاتب الكولومبي بابلو مونتويا يحاضر في مكتبة الإسكندرية غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، محاضرة للكاتب الكولومبي بابلو مونتويا بعنوان «الرحلات الأدبية والحوار بين الثقافات»، وذلك يوم الأربعاء 6 ديسمبر، الساعة 11 صباحًا، بمبنى المكتبة الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.

الكاتب باولو مونتويا

الجدير بالذكر أن الكاتب باولو مونتويا يعتبر أحد أهم الكتاب الكولومبيين المعاصرين. وستتناول المحاضرة قضية المنفى التي عانى بسببها العديد من الكتاب والشعراء حول العالم، حيث نستمع إلى تجربة جديدة يرويها لنا كاتبُ خاض مرارة المنفى خلال حياته ولم يتعرض لها بكتاباته فقط.

ستكون المحاضرة باللغة الإسبانية والإنجليزية مصحوبة بترجمة للغة العربية، وكانت مكتبة الإسكندرية قد نظمت في نوفمبر الماضي محاضرة مفتوحة للجمهور مع الكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو، والتي تحظى بشهرة واسعة بالعالم.