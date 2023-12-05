حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمطروح والتي تضم كل من النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، والدكتورة عزة الحويطي ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان عن مجلس القبائل، كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، وكان في استقبالهم القس متى زكريا راعي الكنيسة ضمن الزيارات الميدانية للحملة الانتخابية بالمحافظة لدعوتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

دور الكنيسة في التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي علي دور قيادات الكنيسة بمطروح، مثمناً الدور الإجتماعي والتوعوي بأهمية الحضور في الاستحقاقات الانتخابية بالمشاركة في مقدمة الصفوف.

دور الكنيسة الوطني

ودعا عضو الحملة الرسمية للسيسي علي حضور الإخوة الأقباط بمطروح في الانتخابات الرئاسية بكل قوة فى علي مدار أيام التصويت مما يتيح للجميع بالمشاركة، في ظل النسيج الوطني بين أبناء مصر المعروفين فيه بالمواقف الوطنية، ومنها التي مرت البلاد بها في السنوات الأخيرة فى عام 2013 أو فى أحداث فلسطين الجارية، وهذا أمر معروف عن الكنيسة دائما حاضرة في نداء الوطن والمناسبات الوطنية الكبرى.

وأوضح عضو حملة السيسي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يدعم المواطنة وأن الدستور المصري احتفى للأخوة المسحيين بحقوقهم فى الاحتكام في شئون احوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية الي شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس، لافتاً إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية مازالت تقود عجلة التنمية، مؤكدًا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس.