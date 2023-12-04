حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تشارك في مؤتمر «حماة وطن» بالفيوم

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم.

ووجّه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة وطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم.

تطوير البنية التحتية

وأشار فوزي إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية وخصوصا في المحافظات والقرى، وكان لمحافظة الفيوم نصيبا فيها مثل مشروعات تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي لـ 88 قرية على البحيرة، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30% من سكان المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع.

وأكد رئيس الحملة خلال المؤتمر، أن المرشح الرئاسي بذل جهدا عظيما في كل القطاعات وعلى كل المستويات رغم التحديات التي تواجهها الدولة، وأن هذه الإنجازات تستوجب أن يصطف الشعب خلف قيادته الحكيمة.

ومن جانبه، ثمن الحزب إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وخصوصا في ملف مكافحة الإرهاب الذي ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر، مؤكدين أنهم خرجوا جميعا في الميادين لتفويض القيادة السياسية في اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على أمن مصر القومي.

أهمية المشاركة الإيجايية في الانتخابات

وأكد أعضاء الحزب أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات انتصار لمصر وشعبها والقيادة السياسية، مثمنين دور الجاليات المصرية في الخارج التي قطعت مسافات طويلة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وأن المشاركة في الاستحقاق الدستوري واجب وطني.