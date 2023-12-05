محافظ الشرقية يتابع أعمال تطوير وتجميل ميدان عرابي بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رضا بكري رئيس حي أول الزقازيق، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان عرابي بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال، ودفع عجلة العمل بها، وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة، بالتزامن مع افتتاح مشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق.

الالتزام بالجدول الزمني للمشروع

وشدد محافظ الشرقية على رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال لدخول المشروع الخدمة في أسرع وقت، مع الالتزام بمراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

إنشاء جدارية خلف تمثال عرابي

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح رئيس حي أول مدينة الزقازيق أنه جار تنفيذ أعمال تطوير ميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 مترا وارتفاع 2.25 متر، وكذلك إنشاء مقاعد انتظار للمواطنين، حيث تم إنزال التمثال تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة له بمعرفة المختصين، تمهيدا لنقله ووضعه في مكان جديد بالميدان، بما لا يخل بالشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.