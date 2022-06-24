«الهجان» يتابع أعمال رصف كوبري عرابي بشبرا الخيمة وتطوير ميدان العاشر بقليوب

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال رصف كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وأعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، وذلك لمتابعة ما استجد من أعمال ومتابعة الموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية ودفع الأعمال بها، بهدف الانتهاء من تلك المشروعات الحيوية في قطاع الطرق وتسليمها لتخدم المواطنين وللعمل على تسيير الحركة المرورية بالمدينتين.

مراعاة المواصفات القياسية

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بغرب شبرا الخيمة، حيث تتم الآن أعمال رصف الكوبري في الاتجاه القادم إلى كلية الزراعة، حيث تم رصف الطبقة الرابطة بطول 300 متر، وجاري اليوم استكمال أعمال الرصف بالمساحة المتبقية بالكوبري، ووجه خلال الجولة بمراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.

وأكد «الهجان» أن أعمال كوبري عرابي من المشروعات المهمة التي تولي لها المحافظة اهتماما كبيرا وكان تطويره ضرورة حتمية، حيث لم يتم تطويره أو صيانته على مدار سنوات عديدة مضت، مشيرا أن المحافظة تتابع المشروع مع الشركة المنفذة على قدم وساق، ليتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد في أغسطس المقبل، مؤكدا أيضا أنه تم تكثيف الأعمال وتذليل العقبات التي كانت تعرقل سير المشروع وستتضاعف نسب التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

تطوير كوبري أحمد عرابي

يذكر أن تطوير كوبري أحمد عرابي يشمل رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري، والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي، حيث يعد هذا الكوبري شريانا رئيسيا لسكان شبرا الخيمة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا لطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي.

تطوير حضاري لمدينة قليوب

كما تفقد «الهجان» خلال جولته، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب، والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تابع أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى والتي يبلغ طولها 270 مترا وعرضها 21 مترا، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين، إذ تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية وتركيب المقاعد وأعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية، علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري الآن تنسيق الموقع العام للميدان وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.