رفع إشغالات الطرق من محيط لجان الانتخابات الرئاسية في الشرقية

تشهد مختلف محافظات الجمهورية استعدادات مكثفة مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية، المقرر بدء إجرائها في 10 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

رفع حالة الطوارئ القصوى

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية والمرافق والأجهزة المعنية، برفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً للانتخابات الرئاسية، والتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وكذلك استراحات المشرفين على العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، تيسيرا على المواطنين للخروج لأداء واجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل حرية وديمقراطية لأنهم شريك اساسي في صناعه المستقبل وتنمية المجتمع ونرسل صورة مشرفة تليق بمصر أمام العالم.

رفع إشغالات الطرق

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى المقار الإنتخابية للتأكد من نظافتها ورفع أي اشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم المقار الإنتخابية، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها وكذلك مصابيح الإنارة داخل اللجان والتأكد من توافر مياه للشرب داخل اللجان، فضلاً عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الإنتخابية وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان ، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.