تعليمات هامة من «التعليم» بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة لطلاب الصف الثالث الإعدادي لتحرير الاستمارة الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية، تزامنًا مع بدء التسجيل اليوم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل.

استمارة الشهادة الإعدادية 2024

- يقوم الطالب بتحرير الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال عبر الرابط الآتي:

- قبل طباعة الاستمارة، يجب مراجعة وتدقيق بيانته من حيث الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد - الرقم القومي - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد باقي - مستجد - - عنوان الطالب.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 64 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد (jpg) .

- يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية ويفضل أن تكون الوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.

- تتكون الاستمارة الإلكترونية من 4 أوراق على النحو التالي:-

- الورقة الأولى: تحتوى على بطاقة تحقيق الشخصية - إخطار الطالب برقم الجلوس - الإحصاء).

الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي

الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولى أمر الطالب بأنه لم يتقدم للامتحان.

الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل.

- يقوم الطالب بملء الفراغات الموجودة بالاستمارة الالكترونية بخط يده.