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وزير التعليم: مصر أنشئت 551 ألف فصل دراسي خلال 9 سنوات

كتب:

محمد عزالدين
02:43 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المباني المدرسية قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تكن بيئة جاذبة للتعليم أو مناسبة له، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في عدد المدارس والبنية التحتية لممارسة الأنشطة، كما أصبح شكل المدارس أكثر جاذبية.

551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»: «في الـ9 سنوات بنينا نحو 551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف، وكانت لدينا مناهج دراسية معظمها تقليدي ويحتاج إلى تطوير في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي، ولم يعد الطالب مطالبا بتذكر المعلومة فقط، ولكن يجب أن ينتج المعلومة والمعرفة».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه تمت مراعاة أن تتضمن المناهج الجديدة مفاهيم كبرى ومساعدة الطالب على تكوين بنيته المعرفية، بالإضافة إلى التركيز على الموهبة والإبداع واكتشاف المواهب، وهو ما أدى إلى تطوير المناهج.

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