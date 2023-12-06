يتمتع مولود برج الحوت بالهدوء ويرى العالم من خلال نظرة وردية وكل ما حوله جميل ويتسم بالرومانسية والحرص على تقوية علاقته بشريك حياته، وقدرته على تحمل المسئولية والحكمة والثقة بالنفس، ويقبل النقد ويميل للعيش في الخيال الذى يساعده على ابتكار أفكار مميزة في عمله.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق توضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 6-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت حظك مهنيا

تنصحك الأفلاك أن تركز في عملك واتباع القواعد الرسمية، حتى لا تتعرض لأى عقوبات بسبب المخالفة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد المهني تنصحك الأفلاك يا برج الحوت أن تغير بعض الصفات التى تتحلى بها لكونها لا تتناسب مع شريك حياتك، وحاول أن ترضيه حتى لا تتسبب فى تدهور العلاقة بينكما مع مرور الوقت.