يتميز برج الحوت بطيبة القلب وأنه جيد الاختيار في الألوان، فهو أنيق يجيد تنسيق ملابسه، وقادر على تحمل الضغوطات والعمل على حل المشكلات، إذ يحب برج الجدي السفر وتكوين العلاقات، ويمتلك قدرًا كبيرًا من الطاقة الإيجابية ومحب للعدل ومنصف للحق.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الأحد 3-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الحوت أن تتحلى بالهدوء والتزم الصمت في ساعات العمل وابتعد عن النقاشات السلبية ولا تجعل نفسك طرفا في أي مشكلة في الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي حاول أن تترك مساحة كافية للحديث مع الأهل والأصدقاء خلال الفترات المقبلة وتجاهل أي خلافات في الماضي بينك وبين شريك حياتك.