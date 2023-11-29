يعرف عن مواليد برج الحوت بحبهم لأفراد أسرتهم وأصدقائهم والمحيطين بهم، كما يتميز مواليد برج الحوت بشخصيات شديدة الحساسية، ويمتلكون عاطفة جياشة فهم لا يستطيعون الحياة دون حب.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 29-11-2023 على الصعيد المهني

بحسب حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني، حاول تقديم مقترحات جديدة لتطوير العمل والنهوض به.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 29-11-2023 على الصعيد العاطفي

بحسب حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي، تعامل مع أسرتك بوضوح وصراحة وحدد لهم أولوياتك.