صحيفة عبرية: إسرائيل تجاهلت معلومات مخابراتية قبل هجوم 7 أكتوبر

كشفت صحيفة عبرية، أن كبار القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا على علم بأن الفصائل الفلسطينية تقوم بتدريبات مكثفة استعداداً لغزو واسع النطاق قبل أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى» لكن الجيش مع ذلك لم يتحرك، بل وقام بنقل القوات بعيدًا عن جبهة غزة، معتقدًا أن هذا مجرد حركة غير معنية بالحرب.

تقرير صادم من ضابط مخابرات

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن ضابط المخابرات في فرقة غزة عرض تقريرا في يوليو 2022 يحدد خطة الفصائل لغزو واسع النطاق، وقد أظهر رسم بياني من التقرير قيام حوالي 20 فرقة من وحدات النخبة التابعة للفصائل الفلسطينية بغزو جنوب إسرائيل من غزة.

وقال التقرير إن هذه الخلايا سترافقها فرق هندسية لاختراق السياج الحدودي والدفاعات في أماكن متعددة، وبحسب ما ورد تضمن التقرير الجملة التالية: «يشكل هذا الغزو أخطر تهديد تواجهه قوات الجيش الإسرائيلي في الدفاع».

مناقشات قبل أشهر

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أيضًا أن مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية أجرت مناقشة قبل ثلاثة أشهر من 7 أكتوبر، شارك فيها ضابط – تم التعرف عليه فقط عبر رتبته وأول حرف من اسمه، الجنرالـ«بيه»– الذي قال: «لقد حاولنا ولكننا لم ننجح؛ لا يمكننا أن نقول كيف سيتصرف السنوار، وبالتالي على القادة في الميدان اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

وأمر قائد فرقة غزة بإجراء تقييم للوضع في الأول من أكتوبر الذي وجد زيادة حادة في تدريبات قوات الفصائل، كما أفاد التقييم أن ست كتائب تابعة للفصائل الفلسطينية كانت تقوم بتدريبات مرة أو مرتين في الأسبوع، كما تم تحديد الكتائب التي تقوم بالتدريبات، بما في ذلك عدد من الكتائب في شمال غزة وكتيبة في خان يونس في الجنوب.

اختتم ضابط المخابرات في الفرقة حديثه، بحسب التقرير: «في ظل التوتر بين الفوائد الاقتصادية للفصائيل والاضطرابات المستمرة، يبدو أن الأمور في الوقت الحالي تتجه نحو نحو اتفاق وتهدئة للاضطرابات».

رسالة تحذير من الهجوم قبل ساعات

في الليلة ما بين 6 و7 أكتوبر، قبل ساعات من الهجوم الذي وقع في ساعات الصباح الباكر، أُرسلت رسالة بريد إلكتروني من قاعدة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة تصف إشارات معينة قادمة من غزة حول هجوم وشيك، وفي الوقت نفسه، لاحظ جهاز الأمن العام الشاباك أيضًا مؤشرات على حدوث شيء ما.

وأجرى قائد العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاوراته الخاصة، ووجد نفس العلامات على هجوم وشيك وطلب توضيحات حول ما إذا كانت تدريبات أم عملية استراتيجية ضد إسرائيل في الساعات المقبلة، وخلصت تلك المشاورة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى تفسير نهائي، وطلبت معلومات استخباراتية إضافية من وحدة الاستخبارات 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، لكنهم توصلوا في النهاية أن الفصائل الفلسطينية غير معنية بالحرب.