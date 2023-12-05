متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للأطفال احتفالا باليوم العالمي للتطوع

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفالاً باليوم العالمي للتطوع، تأكيدًا على أهمية المتاحف ودورها الفعال في الاحتفال بكافة المناسبات والفعاليات العالمية، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

تنظيم ورشة فنية لعدد من الأطفال

وجرى تنظيم ورشة فنية تثقيفية تناولت التعريف بمفهوم التطوع، وأهميته في المجتمع بشكل مبسط لمجموعة من أطفال مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعبّر الأطفال عن سعادتهم باليوم ومشاركتهم سوياً في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

ما هو اليوم العالمي للتطوع؟

ووفقاً لمتحف كفر الشيخ، فإنّ اليوم العالمي للتطوع يُقام في يوم 5 ديسمبر من كل عام، ويرجع تاريخه إلى عام 1985، حيث احتفلت الأمم المتحدة بهذا اليوم في أغلب دول العالم، ويعتبر الهدف من اليوم العالمي للتطوع شكر الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بتقديم وقتهم الثمين وجهودهم في سبيل العمل التطوعي، أما فيما يخص الاتحاد الدولي، يتم الاحتفال بأكثر من 16 مليون متطوع يُشاركون في العمل الإنساني المحلي من أجل صالح التطوع العالمي.

افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ 31 أكتوبر 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، وهو يقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء.