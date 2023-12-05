مأساة طفلة فلسطينية تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي : «نفسي أشوف أهلي»

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ انهيار الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضي.

شهداء الأقصى

ووصلت طفلة فلسطينية لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد تعرضها وأسرتها لقصف إسرائيلي حيث عبرت بكلمات عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع من حالة الفقد والجوع والعطش.

مقطع فيديو للطفلة الفلسطينية

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو للطفلة الفلسطينية التي عبّرت فيه عن فزعها وجوعها في آن واحد بعد أن تعرض منزلها للقصف، وقالت: «واحد أخدني وقالي بدي أوديكِ على المستشفى وركبوني سيارة وجئت فورا إلى هنا، وقلت له عمو عمو، أنا جعانة كتير، مش متذكرة ما جرى، لكن بدي ماما وبدي مريم وإخواتي وتيسير، بدي أشوف أهلي».