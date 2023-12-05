ختام أعمال القمة الخليجية الـ44.. قطاع غزة على رأس أولوياتها

اختتمت أعمال القمة الخليجية الـ44 والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة أمير قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وتأتي هذه القمة في ظل أزمات إقليمية كبيرة وعلى رأسها التصعيد في قطاع غزة.

القمة الخليجية الـ44

اجتماع القمة الخليجية الـ44 ناقش العديد من القضايا والأزمات الإقليمية، وعلى رأسها التصعيد في قطاع غزة، إذ وجّه الشيخ تميم بن حمد، الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود التي تبذل من أجل استمرار الهدنة، والتي ليست بديلة عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه لا يجب تهميش حقوق الشعب الفلسطيني وعهد الاحتلال ولّى، مؤكدًا على أنه كان يمكن تجنب المآسي لو أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأكد أمير قطر أنه يبذل كل الجهود بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على التفاوض والعودة إلى حل الدولتين.

أمير قطر: إسرائيل انتهكت كافة المعايير الدينية والإنسانية

وشدد أمير قطر أنه في فلسطين المحتلة تم انتهاك كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وذلك بسبب دولة الاحتلال التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بحجم المأساة إلا أن البعض يرفض مطالب الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار.

واعتبر أن عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار هذه الجرائم التي تتم بتواصل القتل الممنهج ضد المدنيين والأبرياء العزل والتي كان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والتي استمرت لنحو شهرين.

وأكد أن بلاده تواصل العمل على تجديد وتمديد الهدنة في قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص الحرب في غزة.