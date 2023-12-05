«مشينا في طريق وهنكمله».. انطلاق مؤتمر «حماة الوطن» لدعم السيسي

نظمت الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب «حماة الوطن»، برئاسة الدكتورة رانيا أبوالخير، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «مشينا في طريق وهنكمله».

يحضر المؤتمر السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، والإعلامي والنائب مصطفى بكري، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب «حماة الوطن»، والشيخ أحمد ترك أمين الشؤون الدينية بـ«حماة الوطن».

وتبني المؤتمر استعراض جانبا من إنجازات الرئيس السيسي، وخاصة الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية، وكذلك مختلف محاور التنمية في ربوع مصر، وكذلك دعم حقوق الإنسان في مختلف المجالات وعلى رأسها ذوي الهمم والشباب والمرأة.

وعرض المؤتمر فيلما تسجيليا يرصد إنجازات الدولة المصرية في قناة السويس والمشروعات الزراعية وتطوير المدارس والجامعات والتوسع في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقد أطلقت مختلف أمانات حزب «حماة الوطن» سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لحث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.