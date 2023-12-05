مصطفى بكري: لدينا حقوق إنسان سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حزب حماة الوطن أطلق العديد من الفعاليات التي تؤكد دوره السياسي في المجتمع، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لا يرى من حقوق الإنسان إلا ما يريد أن يراه، وفي الحقيقة رأينا انتهاك لحقوق الإنسان في العراق وفلسطين وغيرها من الدول، وتتخذها الدول الاستعمارية وسيلة للتدخل في شؤون الدول.

وأوضح بكري، خلال كلمته في مؤتمر أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ما يحدث في غزة يؤكد أن مفهوم حقوق الإنسان لدى الغرب هو دعم إسرائيل مهما كانت النتائج، لافتا إلى أن الفصائل الفلسطينية لم تعتد على الأسرى الإسرائيليين بل عاملتهم بشكل إنساني، ومع ذلك لم يتحرك أي من الأنظمة الغربية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الأبرياء.

بكري: مصر اتهمت الغرب علنا بالتعدي على حقوق الإنسان

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مصر عقدت قمة السلام وناقشت القضية واتهمت الغرب علنا بالتعدي على حقوق الإنسان في غزة بل ودعم الاعتداءات التي تحدث، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان التي كانت تتحدث عن مصر قبل ذلك وتتههما بالاعتداء على حقوق الإنسان اختفت من المشهد في التعليق على ما يحدث بغزة بما يؤكد أن الكثير من البيانات التي تصدر عن تلك الجهات تصدر وفق سياسة دولية.

بكري: لدينا قيم التسامح والسلام منذ قديم الأزل

وتابع: «نحن المصريون لدينا قيم التسامح والسلام منذ قديم الأزل، والدافع الوطني لدينا أهم واقوى من اي دوافع أخرى، ولا يمكن لأحد أن يزايد عن قيمنا تجاه الحرية وحقوق الإنسان، ومصر لديها حقوق إنسان سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية».

وأضاف أن قناة القاهرة الاخبارية أصبحت دليلا إعلاميا للجميع في ظل الضغوط التي تواجهها مصر على مختلف الاتجاهات، ونحن الآن أمام لحظة اصطفاف وطني وكل مصري مسؤول عن المشاركة ودعم الدولة في هذه الظروف».