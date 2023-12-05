وزير الإسكان يعرض تجربة مصر في التنمية العمرانية على محافظ مسقط

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، عاصمة سلطنة عمان، لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، وبخاصة إنشاء المدن الجديدة، بحضور الوفد المرافق للوزير، ومسئولي محافظة مسقط، وذلك خلال ثاني أيام زيارته لسلطنة عمان.

وخلال اللقاء، تم استعراض التجارب والمشاريع المتعلقة بمجال الإسكان والتخطيط العمراني في البلدين، كما استعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة، ومكتسبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، تراعي المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر

كما التقى الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الإستثمار العماني، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر، وخاصة في المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الإستثمارية في مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.