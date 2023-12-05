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«الإسكان»: إجراء القرعة العلنية اليدوية لحجز وحدات سكن مصر في قنا

كتب:

ايمن حمزة
11:00 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
قيادات الإسكان تجري قرعه وحدات سكن مصر بمحافظة قنا

قيادات الإسكان تجري قرعه وحدات سكن مصر بمحافظة قنا

أعلن المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا، إجراء القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا، التي تتراوح مساحات الوحدات ما بين 106 إلى 118، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.

حجز فوري من خلال جهاز المدينة المختص

يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

طرح 144 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سبق طرح 144 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين 208 متقدمين، وتم شراء 380 كراسة شروط، مضيفًا أنه سيتم عمل طرح تكميلي للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، ويرغبون في حجز وحدة سكنية، على أن تتم تلك القرعة في القريب العاجل بعد ملئ نموذج بجهاز المدينة.

 

جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

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بقلم ايمن حمزة