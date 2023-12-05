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«الإسكان» تسترد 40 فدانا في مدينة الفشن الجديدة في بني سويف

كتب:

أيمن حمزة
10:14 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
قيادات الإسكان بمدينة الفشن الجديدة

قيادات الإسكان بمدينة الفشن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إزالة التعديات واسترداد مساحة حوالي 40 فدانا بمدينة الفشن الجديدة في بني سويف، بجانب تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ مخالفة اشتراطات البناء.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لموقف إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينتين، مؤكدا مواصلة استرداد أملاك الدولة بالمدن الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة، ومخالفات البناء العشوائي.

إزالة التعديات واسترداد الأراضي

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه جرى إزالة التعديات واسترداد الأراضي في حملة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة، بحضور اللواء حاتم ترك، نائب مدير شرطة التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤولي شرطة التعمير والجهاز، وأعضاء لجنة إزالة المخالفات، للقضاء على وضع اليد المخالف على أراضي الدولة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة شملت أيضًا أعمال الإزالة على الزراعات، والحشائش والأشجار، وأحواض مياه ومبان، مشيرًا إلى أنه يجرى استكمال حملات الإزالة واسترداد الأراضي.

رفع 11 حالة إشغال طريق

 

وأشار إلى أنه جرى شن حملة لتنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وإدارات الجهاز.

 

تحرير 5 محاضر إشغال

وأضاف أنه جرى تحرير 5 محاضر إشغال طريق لمحال تجارية تستغل الأرصفة في عرض منتجاتها بالحي السكني الثاني بالمدينة، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.