حملات توعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة بالغربية.. «إحنا قد التحدي»

دشنت محافظة الغربية عدة حملات توعوية بجميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

حملات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

وتتضمن المنشورات الخاصة بالحملات، عبارات توعوية مثل «مشاركتك واجب وطني - انزل شارك قول للعالم إننا قد التحدي - انزل شارك عشان نبني بلدنا - عشان مستقبل ولادنا انزل شارك - خليك إيجابي انزل شارك - المشاركة انتماء وولاء للوطن - انزل شارك من أجل مصر - مصر تستحق منك المشاركة - رد الجميل وانزل شارك - مصر تواجه التحدي صوتك هيفرق - الوطن غالي فلنصوت من أجله).

وأكد محافظ الغربية، أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات والندوات المستمرة التي تقوم بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ملصقات في الأماكن العامة والتجمعات

وأوضح أن الحملة التوعوية تضمنت ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات، بالإضافة للأماكن العامة، وكل أرجاء المحافظة لتشجيع الأهالي، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.