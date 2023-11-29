حملات توعية لأصحاب المواشي للتحصين من الحمى القلاعية في الدقهلية

أعلن الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، انطلاق حملات اليوم من أجل توعية المزارعين وأصحاب المواشي من أجل تحصين الحيوانات والمواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

توعية للتحصين ضد حمى القلاع بالدقهلية

وأشار الحسنين في بيان له إلى أن الحملات جاءت مع انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية بمحافظة الدقهلية، وبناء على توجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبه المهندس مصطفى الصياد، واللواء دكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى الحرص الكامل على توعية أصحاب رؤوس المواشي في محافظة الدقهلية بالمبادرة، والتوعية بسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم، من أجل العمل على الحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها، فحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف قومي.

ويعتبر مرض حمى القلاع هو مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، ويصيب الحيوانات البرية كالغزلان، ويمكنه إصابة الحيوانات ذات الخف كالجمال والأفيال، على عكس الخيول فلديها مناعة ضد هذا المرض.