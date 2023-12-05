حقوق إنسان حماة الوطن: السيسي له دور كبير في إنقاذ مصر من براثن الإرهاب

قالت الدكتورة رانيا أبو الخير، أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن الحزب نشأ في فترة حرجة من تاريخ مصر بقيادات تدافع عن الأمن القومي، وتهتم بمصلحة الدولة المصرية، لافتة إلى أن حماة الوطن أول حزب أعلن دعمه لترشح السيسي للانتخابات.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأوضحت أبو الخير، خلال كلمتها في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي له دور كبير في إنقاذ مصر من براثن الإرهاب، لافتة إلى أن المؤتمر يناقش إنجازات الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق

وأكدت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق قبل أن تكون واجبا لكل مواطن مصري، لافتة إلى أن الحزب بمختلف أماناته يقوم بدوره في التوعية السياسية والحث على المشاركة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.