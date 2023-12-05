وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تدعم التحول الأخضر بمختلف المجالات

التقت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستيف لوتس بنائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ومحمد العقبي المستشار الإعلامي للوزيرة، وعالية خالد محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

النمو المستدام للاقتصاد

وتناولت السعيد خلال اللقاء الحديث حول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات

وأكدت السعيد، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على دعم التحول الأخضر في مختلف المجالات وبذل المزيد في هذا الشأن، مشددة على أهمية التمويل والتكنولوجيا في مجال التنمية إذ أنهما من الممكنات الرئيسية لتحقيق عملية التنمية المرجوة.