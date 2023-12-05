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«ماعت» تستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الداخل: نتواجد بـ10 محافظات

كتب:

حبيبة فرج
05:17 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
أيمن عقيل

أيمن عقيل

قال الدكتور أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، عضو ائتلاف نزاهة الدولي، إن المؤسسة تستعد لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الداخل، تحت مظلة الائتلاف، وتعمل مؤسسة «ماعت» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، حتى تجري عملية الرصد والمتابعة على أكمل وجه ودقة عالية. 

آليات العمل لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح «عقيل»، لـ«الوطن»، أن «ماعت» سوف تتابع سير العملية الانتخابية في الداخل من 10 محافظات، ومن المقرر أن تقوم بزيارة 2400 لجنة فرعية، أي 24% من عدد اللجان الانتخابية الفرعية على مستوى الجمهورية، ما يسهم في الخروج بملاحظات أكثر دقة. 

وأشار إلى أن «ماعت» تعمل على متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال عدد من المتابعيين الدوليين، الذين جرى تقسيمهم إلى 16 فرقة من المتابعيين الميدانيين، وأكد أن كل متابع ميداني مُلزم بزيارة 25 لجنة فرعية خلال اليوم الواحد كحد أدنى، وفي هذا الإطار، حرصت «ماعت» على مراعاة جميع الأقاليم الجغرافية لمصر وهي: القاهرة، الأسكندرية، الدلتا، القناة، والصعيد. 

الانتخابات الرئاسية 2024

جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل ستجرى في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

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