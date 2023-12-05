«المصريين الأحرار» ردا على سمير غطاس: مصر لا تتلقى أوامر من أحد أيا كان

رد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، على حديث سمير غطاس، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي ادعى فيه أن «مصر تحصل على إذن إسرائيل للسماح بعودة المصريين من غزة عبر معبر رفح»، قائلا إنه حديث بعيد عن العقل والمنطق والانضباط، وبه إهانة لسيادة الدولة المصرية.

خليل: سمير غطاس يعلم جيدا الدور المصري في القضية الفلسطينية

أضاف «خليل» لـ«الوطن»، أنه يربأ بأن شخص مفكر يتحدث بقول يمس السيادة المصرية من قريب أو بعيد، وهو أمير غير مقبول إطلاقا، مشيرًا إلى أن سمير غطاس يعلم جيدًا الدور المصري الرائد في القضية الفلسطينية، فكان لا بد أن يكون داخله وهو يتحدث ويدرس جيدًا أن هذا الحديث يسيء للسيادة المصرية، وأن يعلم أنها لا تأخذ أوامر من أي شخص أيا كان، وقرارها دائما من القاهرة.

وهاجم رواد التواصل الاجتماعي، حديث سمير غطاس، مع الإعلامي عمرو أديب، بشأن حصول المصريين العائدين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، يحصلون أولا على تأشيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.