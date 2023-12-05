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ادعاءات وترويج شائعات.. عمرو أديب في مرمى نيران «السوشيال ميديا»

كتب:

أحمد الشرقاوى
04:16 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الإعلامي عمرو اديب

الإعلامي عمرو اديب

هاجم مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي الإعلامي عمرو أديب، خلال الساعات الماضية، بعد ما قدمه خلال حلقة في برنامجه، والتي تناول فيها مزاعم حل عودة المصريين المقيمين في غزة إلى وطنهم، إذ ادعى أنّ مصر تحصل على إذن إسرائيل للسماح بعودة المصريين!

تلك الأكاذيب التي ردت عليها وزارة الخارجية في بيان أكدت فيه أنّ السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن، ما جعل عدد كبير من المصريين يعتبرونه يروّج شائعات وكذب في «وقتٍ شديد الخطورة» تمر به المنطقة العربية بأكملها.

هجوم رواد «السوشيال ميديا» على عمرو أديب 

وغرّد حساب على منصة التواصل الاجتماعي "X"، ومنها حساب يحمل اسم «شيماء علي» قائلا:«عمرو أديب بيشرب قهوة كل يوم بـ70 جنيها وجاي يتكلم على المواطنين الغلابة، أنت مالك ومال الغلابة يا عمرو».

المطالبة بمحاسبة عمرو أديب

وكتب حساب آخر، على منصة "X" يدعى رأفت بكري، قائلًا: «كل الشواهد بتقول إنكم تكذبون وأنتم تعرفون أنكم تكذبون».

 

بينما طالب العديد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، البعض بمحاسبة الإعلامي عمرو أديب لادعاءاته على مؤسسات الدولة المصرية، وترويج شائعات.

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