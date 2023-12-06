سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-12-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك المصرية، في ظل توقعات باستمرار حالة الهدوء حتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك المصرية يبلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما يسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المركزي المصري

أما سعر الدولار في المركزي المصري وصل إلى 30.83 جنيه شراءً و30.93 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الدولار في بداية تعاملات اليوم داخل البنك التجاري الدولي يسجل 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.