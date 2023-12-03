ما هي قيمة الدولار أمام الجنيه؟.. اعرف سعر الصرف اليوم الأحد 3-12-2023

سجل سعر الصرف اليوم الأحد 3-12-2023، حالة من الثبات مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء أما سعر البيع فوصل إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبحسب شاشات البنوك والمنصة الرسمية التابعة للبنوك فإنّ سعر الصرف اليوم الأحد 3-12-2023 في البنك الأهلي المصري وصل إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الصرف للدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر نحو 30.75 جنيه شراءً، بينما سجل سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الصرف اليوم

ووصل سعر الصرف للدولار اليوم الأحد 3-12-2023 داخل البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الصرف اليوم للدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل بنك القاهرة فبلغ 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراءً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الصرف للدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه للبيع.