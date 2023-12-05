سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-12-2023، استقرارا في بداية التعاملات داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه بيعا و30.75 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.