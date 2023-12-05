إنهاء الاستعدادات لاستقبال المعزين في الفنان أشرف عبد الغفور

انتهى المنظمون لعزاء الفنان أشرف عبد الغفور، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، من كل التحضيرات لاستقبال المعزين.

عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

وغيب الموت، الفنان أشرف عبد الغفور، مساء أول أمس، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا يفيد بإصابة أشرف عبد الغفور وزوجته، إثر حادث تصادم على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.