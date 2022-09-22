 أرقام خدمة عملاء WE.. «لو عندك مشكلة مع الإنترنت أو الخط الأرضي»

تعمل الشركة المصرية للاتصالات «we»، على سرعة التواصل مع جميع عملائها في جميع المحافظات، خاصة إذا كانت هناك شكاوى من أعطال التليفونات الأرضية أو مشكلات في خدمات الإنترنت.

كما تحرص الشركة على سرعة حل كافة المشكلات التي ربما يواجهها المواطنون، وذلك من خلال التواصل السريع على أرقام خدمة العملاء لشركة «we».

تستعرض بوابة «الوطن»، في إطار حرصها على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ من خدمات على مدار الساعة، أرقام خدمة عملاء شركة «WE»، ما يساعد على سرعة التواصل مع الشركة للإبلاغ عن أي شكاوى بخدمات الإنترنت أو الخط الأرضي.

أرقام خدمة عملاء WE

- يمكن الاتصال من خط WE على الرقم: 111 أو 01555000111.

- يمكن التوصل مع الشركة من خلال أي خط محمول أو أرضي على الرقم: 19777.

- يمكن أيضًا التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Customer.care@te.eg

- التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات care@te.eg.

- التوجه إلى أقرب سنترال لتقديم شكاوى ضعف الإنترنت أو انقطاع الخدمة عن الخط الأرضي.

طريقة تقدم شكاوى الإنترنت وأعطال التليفون

وفي إطار حرص الشركة على سرعة التواصل معها، خصصت رابط إليكتروني وهو بوابة الحكومة المصرية للمواطنين، والمخصص لسرعة الإبلاغ عن كل ما يتعلق بأعطال التليفونات الأرضية.

كما أتاحت أيضا تقديم الشكاوى عبر موقع زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.