تدريب 50 متطوعا على نصب الخيام لمواجهة السيول في البحر الأحمر

أجرت جمعية الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر اليوم الثلاثاء تدريبات مكثفة لـ50 شابا وفتاة من متطوعي البحر الأحمر على كيفية إدارة المخيمات ونصب الخيام تحسبا لمواجهة أخطار السيول والأزمات بناء على توجيهات خالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر.

مواجهة الأخطار والسيول بالبحرالأحمر

أكد أحمد محمد عبدالباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود والتدريبات لمتطوعي الهلال الأحمر بالبحر الأحمر تحسبا لمواجهة إخطار السيول والأزمات لافتا إلى تدريب الشباب المتطوعين على كيفية إدارة المخيمات ونصب الخيام.

إعلان الطوارئ في البحر الأحمر

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وإعلان حالة الطواريء وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحرالأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة والتشديد على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري على أي طواريء والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة الإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.