محافظ البحر الأحمر: تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة تحلية مياه في رأس غارب

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 40480م2 بغرض إنشاء محطة تحلية مياه البحر في رأس غارب، الأمر الذي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة من مياه الشرب، وفقا لتوجهات الدولة.

تخصيص أرض لإنشاء محطة تحلية مياه برأس غارب

وأشار حنفى في تصريحات لـ الوطن أن محطة تحلية المياه بمدينة رأس غارب بطاقة إنتاجية 20,000 م3 يومياً ضمن المشروعات القومية الكبرى في إطار خطة الدولة بتوفير جميع الخدمات للمواطنين بمدن المحافظة، لافتاً إلى أن المياه الناتجة من محطة التحلية بالإضافة إلى حصة مدينة رأس غارب من خط مياه الكريمات سيتيح ضخ المياه طوال 24 ساعة على مدار اليوم.

محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم واحدة من أكبر محطات تحلية المياه الشرب في مصر، وهي محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة والتي نفذتها الدولة ضمن المشروعات القومية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحى بطاقة 80 ألف م3 يومياً بتكلفة مليار جنيه.